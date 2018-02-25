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DHA YURT - Maç dönüşü askerleri taşıyan midibüs devrildi

AYTEMİZ Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi

25 Şubat 2018 03:45

AYTEMİZ Alanyaspor ile Trabzonspor maçında görevli jandarma personelini taşıyan midibüs devrildi. Kazada yaralanan askerler hastanelerde tedaviye alındı.

Alanya’da oynanan Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor maçının ardından karşılaşmada görev yapan jandarma personelini taşıyan midibüs saat 23.30 sıralarında Kestel Mahallesi yakınlarında devrildi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kavşaktan dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybettiği midibüs yan yattı.

Kazada midibüste bulunan askerler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen askerler çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerden bazılarının vücutlarında kırıklar olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Hastane önünden görüntüler
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- Olay yerinden vatandaş cep telefonu görüntüleri

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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