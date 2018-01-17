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DHA YURT - LPG'li otomobil yangında küle döndü

ADANA'da park halindeki esi model LGP'li otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

17 Ocak 2018 10:38

ADANA\'da park halindeki esi model LGP\'li otomobil, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin, yangının ardından gaz sızdıran aracın LPG tankını boşaltana kadar olay yerinden ayrılmaması, olası bir faciayı önledi. 

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi 4073 Sokak\'ta meydana geldi. Bir apartmanın önünde uzun süredir kullanılmadığı belirtilen 01 D 9182 plakalı eski model otomobil, gece saatlerinde bagaj kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark edip dışarı çıkan vatandaşlar, otomobilin yandığını görünce itfaiyeyi arayıp, yardım istediler. Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, LPG\'li olduğu öğrenilen otomobili kısa sürede söndürdü. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen aracın LPG tankından gaz sızdığını fark eden itfaiye erleri, patlama riskine karşı otomobilin çevresinde güvenlik önlemi alıp, müdahale etti. Tanktaki gaz boşalana kadar olay yerinden ayrılmayan itfaiye erleri, olası bir facianın önüne geçti. 
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden görüntü
- İtfaiye erlerinin otomobile tazyikli su sıkması
- İtfaiye erlerinin aracın bagaj kapağını açması 
- Bagajdaki LPG tankından görüntü
- İtfaiye erinin tanktaki gazı boşaltması
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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