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DHA YURT - Lokantada çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü

BURSA'da bir lokantadan çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü

29 Mart 2018 06:37

BURSA\'da bir lokantadan çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü.
Olay, Bursa\'nın Merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Pazar Alanı\'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı olan bir lokantada çıkan yangın çok kısa sürede büyüyerek bitişik olan bir eve ve oto tamirhanesi olarak kullanılan işyerine sıçradı. Gökyüzüne yükselen dumanlar üzerine harekete geçen polis durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Bu sırada çevredeki binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangında iki işyeri ve bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından detaylar
-Söndürme çalışmaları
-İtfaiyeden detaylar
-Çevredeki vatandaşlar
Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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