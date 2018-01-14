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DHA YURT - Lastiği patlayıp, jantı ısınan otomobil alev topuna döndü

KONYA'da sürücüsünün lastiğin patladığını fark etmeyip, yoluna devam etmesi üzerine jantın ısınması sonucu otomobil alev topuna döndü

14 Ocak 2018 14:02

KONYA\'da sürücüsünün lastiğin patladığını fark etmeyip, yoluna devam etmesi üzerine jantın ısınması sonucu otomobil alev topuna döndü. Şans eseri yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Şeyh Şamii Mahallesi Tacer Sokak\'ta meydana geldi. Mustafa Ç., yönetimindeki 42 CFP 37 plakalı otomobille, evine gittiği sırada iddiaya göre sol ön lastiği patladı. Durum fark edemeyen Mustafa Ç.\'nin yoluna devam etmesi üzerine, bir süre sonra jantın ısınması sonucu alevler yükseldi. Alevlerin aracın motor bölüne sıçraması üzerine otomobil alev topuna döndü. Sürücü çevredekiler tarafından araç içinden çıkartıldı. Alevler ise çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şans eseri yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.  

Görüntü Dökümü 
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- Aracın yanması 
- İtfaiyenin müdahalesi 
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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