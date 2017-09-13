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DHA YURT - Kütahya'nın 2 ilçesinde orman yangını

KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Emet İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı

13 Eylül 2017 01:32

KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Emet İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı. 

Alınan bilgilere göre Emet İlçesi Hasanlar Barajı yakınlarında orman yangını meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen, Kabaklar Köyü\'ne de yakın olan orman yangınına havadan helikopterlerle, karadan da arazöz ve iş makinalarıyla müdahalede bulunuldu. Helikopterler havanın kararmasının ardından yangın bölgesinden ayrılırken, iş makinaları ve arazözlerle yangın söndürme çalışmaları devam ediliyor.
Domaniç ilçesinde önceki gün başlayan ve dün kısmen kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle Bilecik\'in Bozüyük İlçesine doğru yayıldı. Ekipler, Bozüyük\'teki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde izledi. Kütahya Vali Yardımcısı Sedar Oktar; \"Domaniçteki yangınımız bitmeden bu seferde Emet -Hisarcık arasındaki Kabaklar Köyü yakınlarında yangın başladı. Arazözler çalışıyor, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama rüzgar fazla. Rüzgarın dinmesini ümit ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Emet\'teki yangından çekilen görüntüler,
-Helikopterlerin Hasanlar Barajı\'na gelerek su ikmali yapıp ayrılması 
-Vali Yardımcısı Serdar Oktar\'ın açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:KÜTAHYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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