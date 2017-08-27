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DHA YURT - Kurbanlık boğasıyla şov yaptı

DENİZLİ'de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarları hareketlenirken, pazarda bin 200 kiloluk ‘Mareşal' isimli boğa alıcı bekliyor

27 Ağustos 2017 20:52

DENİZLİ\'de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarları hareketlenirken, pazarda bin 200 kiloluk ‘Mareşal\' isimli boğa alıcı bekliyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi İbrahim Kurt, sahibi olduğu ve 25 bin lira değer biçtiği Mareşal\'in büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu göstermek için tek hamlede boğanın üzerine çıkıp, poz verdi. 

Merkezefendi ilçesindeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra doğu illerinden gelen hayvanlar da alıcılarını bekliyor. Hayvanlar, hastalıklara karşı pazardaki personel tarafından ilaçlanırken, veteriner hekimler kontrolünde satılıyor.
ARABA FİYATINA
Acıpayam ilçesinden İbrahim Kurt\'a ait büyükbaş kurbanlık olan 1200 kilogram canlı ağırlığa sahip Mareşal isimli boğa, hayvan pazarında dikkat çekiyor. Kurban Pazarına gelen vatandaşlar Mareşal\'e yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğrafını çekiyor. Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Kurt, Mareşal\'in fiyatının 25 bin lira olduğunu belirterek, \"Mareşal Denizli Canlı Hayvan Borsası\'nın en büyük hayvanı. 3 yaşında ve canlı ağırlığı 1200 kilogram. Pazarın en büyük hayvanı olduğu için ismini Mareşal koyduk. 4 gündür buradayız. Pazar gayet iyi durumda. Biz de müşterilerimizi bekliyoruz. Mareşali, arpa buğday ve kendi imkanlarımızla ürettiğimiz yemlerle besledik. Onu görenler bol bol fotoğraflar çektiriyor\" dedi.
SAKİN DİYE ÜSTÜNE BİNDİ
Büyükbaş hayvan üreticisi İbrahim Kurt, Mareşal isimli büyükbaş kurbanlığının büyük olduğu kadar da sakin bir hayvan olduğunu vurguladı. Ayakta olan büyükbaş hayvanın sırtına tek hamlede çıkan Kurt, Mareşal\'in sırtında poz verdi. Rodeoları aratmayan Kurt, \"Ben sakin bir insanım, Mareşal\'de, sahibi gibi sakin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Mareşal\'den görüntüler,
-Hayvan pazarındaki vatandaşlardan görüntü,
-Mareşalin sahibi İbrahim Kurt ile görüntüsü,
-İbrahim Kurt ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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