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DHA YURT - Kumluca’daki fener alayında efe kıyafetli kızlar ilgi çekti

ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde 29 Ekim kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı

30 Ekim 2017 03:40

ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde 29 Ekim kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşte efe kıyafeti giymiş kızlardan oluşan dans grubu ilgi çekti.

Kumluca’da kaymakamlık, belediye ve milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayına Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Köleoğlu, CHP İlçe Başkanı Kemal Bilal Öner, diğer protokol üyeleriyle öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Meşaleler ve Türk bayrakları taşıyan katılımcılar bando eşliğinde yürüdü. Çevredekiler de yürüyüşe katılanlara tezahürat ve alkışlarla destek verdi. Yürüyüşe bir dans grubu üyesi kızlar efe kıyafeti giyip, tüfek ve Türk Bayrağı taşıyarak katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya konuşma yaptı. Devlet ve millet el ele verirse Cumhuriyet Bayramı kutlamanın tadının başka olduğunu, bunun örneğinin Kumluca’da yaşandığını söyleyen Başkan Çetinkaya, “Bugün Kumluca’da dertte ve sevinçte nasıl bir araya geleceğimizi gösterdik. Bu birliktelik cumhuriyete güvenebileceğimizin göstergesidir. Ben cumhuriyetimizin geleceğine güveniyorum. Şu meydandaki herkesin güvendiğine inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yöresel türkü derleme sanatçısı Emre Dayıoğlu konser verdi. 84 yaşındaki Ümmühan Acar da ‘Kurtuluş’ adlı şiiri okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Fener alayından görüntü
- Cumhuriyet Meydanındaki törenden görünüm
- Ümmühan Acar’ın şiir okuması
- Gençlerin hareketli türkülere eşlik edip oynaması
- Yaşlı bir teyzenin oynaması

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
 

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