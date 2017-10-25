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DHA YURT - Kumluca’da sağanak ve fırtına seralara zarar verdi

ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

25 Ekim 2017 03:12

ANTALYA’nın Kumluca İlçesi’nde şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte fırtına seralara zarar verirken, bir kafenin çatısına yıldırım isabet etti.

Kumluca’da öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde hızını arttırdı. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte fırtına nedeniyle Mavikent Mahallesi’nde seralar zarar gördü. Şiddetli sağanak bölgede su taşkınlarına neden oldu, Kumluca Belediyesi Fen İşleri ekipleri yağmur sularının tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.
Narenciye Mahallesi’nde ise Ali Fuat İşitemiz’e ait bir kafeye yıldırım isabet etti. Birkaç dakika önce müşterilerin yıldırım düşen alanı terk ettiğini söyleyen Ali Fuat İşitemiz, “Aşırı yağmur vardı. Müşteriler oyun oynuyordu. Oyunun ardından kafenin iç bölümüne geçmişlerdi. Birden gürültüyle yıldırım düştü. Ne olduğunu anlamadık. Kafenin çatısına zarar verdi ve bazı yerleri deldi. Masayı ikiye böldü. Çok korktuk” dedi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Yağmur ve şimşek çakması esnasından görüntü
- Yıkılan seralardan görüntü
- Sera sahiplerinin incelemesi
- Sera sahipleriyle röportaj
- Yıldırım düşen kafenin sahibiyle röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI / KUMLUCA (Antalya), (DHA)
 

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