DHA YURT - KUCAĞINDAKİ TORUNUYLA EVİNDE ÇIKAN YANGINI İZLEDİ

ADANA\'da bir apartmanın 7\'inci katındaki evin balkonunda bulunan buzdolabından çıkan yangın, çevrede korkuya neden oldu. Ev sahibi Derya Turgay Keleş (63), kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını endişeyle izledi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar\'da bulunan 14 katlı apartmanın 7\'inci katında Derya Turgay Keleş\'a ait evin balkonunda çıktı. Evi saran dumana uyanan Keleş, balkondan yükselen alevleri fark edince, eşi, çocukları ve torununu uyandırıp dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekipler yangının sıçrama ihtimaline karşı üst katta oturan apartman sakinlerini binadan tahliye etti. Bina içinden hortum ve dışarıdan merdivenli araçla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Ev sahibi Keleş ise kucağındaki 3 yaşındaki torunuyla söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Hasara yol açan ve gece apartman sakinlerinde paniğe neden olan yangının, balkondaki buzdolabından kaynaklandığı tespit edildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri tekrar evlerine girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evden yükselen alevlerden görüntü

- Binanın dış görüntüsü

- itfaiye aracından görüntü

- Bir itfaiye erinin koşarak gelişi

- Apartmanın balkonundan yangını izleyen apartman sakinleri

- Kucağındaki torunuyla evinin yanışını izleyen Derya Turgay Keleş

- İtfaiye erinin merdivenli araçtan eve tazyikli su sıkması

- İtfaiye erlerinin çalışmasını izleyen apartman sakinleri

- Bulvar üzerindeki itfaiye araçları ve ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'03\" Boyut: 230 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)