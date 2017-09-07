DHA YURT - Kucağında köpeğiyle 2 bin metreden uçtu

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ne tatil için gelen 28 yaşındaki Gülnaz Doğan, kimseye emanet edemediği \'Prenses\' isimli köpeğini de kucağına alarak 1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

Ölüdeniz Mahallesi\'ne kaniş cinsi \'Prenses\' isimli köpeğiyle tatile gelen Gülnaz Doğan, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'dan yamaç paraşütüyle uçmak istedi. Paraşüt pilotu Veysi Bayat ile görüşerek Babadağ\'a çıkmaya karar veren Doğan, çok sevdiği köpeğini tanımadığı insanlara emanet etmek istemedi. Bunun üzerine pilot Bayat, tatilciyi köpeğiyle birlikte uçurmaya karar verdi.

Babadağ 1900 metre pistine çıkan Bayat ve Doğan, uçuş için son hazırlıklarını yaptı. Paraşüt pilotu Bayat, şala sardığı köpeği Doğan\'ın kucağına verirken, tasmasını da paraşütün kemerine bağladı. Bayat, Doğan ve Prenses, Babadağ\'ın zirvesinden ikili atlayış yaptı. Bir süre Babadağ üzerinde uçan pilot, yolcu ve köpeği daha sonra Ölüdeniz semalarına yöneldi. Kalkıştan itibaren sakin gözüken Prenses, sahibi Doğan ile birlikte eşsiz Ölüdeniz manzarasını gökyüzünden kuş bakışı izledi. Doğan ise çok sevdiği köpeğiyle uçmanın keyfini yaşadı. 40 dakikalık uçuşun ardından paraşüt Belceğiz Plajı\'na sorunsuz indi. Doğan köpeğiyle birlikte tatiline devam etmek için otelinin yolunu tuttu.

Altı yıllık yamaç paraşütü pilotu Veysi Bayat, ilk kez bir hayvanla birlikte uçtuğunu söyledi. Doğan\'ın uçuş sırasında köpeğinden ayrılmak istemediğini belirten Bayat, \"Güvenlik açısından gerekli tedbirleri alınca uçuş için engel kalmadı. Prenses çok sakin bir köpekti. Bir kez bile havlamadı. Hayvanları çok seven biri olarak, bu tecrübe beni de çok mutlu etti. Köpeğin korkmaması için normalde havada yaptığım akrobatik hareketleri yapmadım. Sakin bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kucağında köpeğiyle Gülnaz Doğan ve arkasında Veysi Bayat\'ın Babadağ\'dan havalanması

- Babadağ üzerinde uçan paraşüttün aksiyon kamerasına yansıyan görüntü

- Havada köpeğini seven Doğan\'ın görüntü

- Köpeğin Ölüdeniz\'i kuş bakışı izlemesi

- Havadaki paraşütten görüntü

- Paraşütün Belceğiz Plajı\'na inişi

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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