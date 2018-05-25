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DHA YURT - KREŞTE MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI KUCAKLARINDA TAŞIDILAR

Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı

25 Mayıs 2018 21:53

Bursa\'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Nilüfer Deresi taştı. Merkez Osmangazi İlçesi Hadavendigar Mahallesi Bent Caddesi\'ndeki bazı ev ve işyerleri sular altında kalırken özel bir kreşte mahsur kalan çocukları ise aileleri kucaklarında taşıdılar.  Sel nedeniyle Bursa\'nın Orhaneli ile ulaşımını sağlayan karayolu ise trafiğe kapandı. 

Görüntü dökümü
Cep telefonu ile sel nedeniyle kapanan karayolu
Kreşten çocukların çıkartılması
Taşan dere nedeniyle  ev ve işyerlerinin sular altında kalması

Hayrettin GÖK / BURSA (DHA)
 

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