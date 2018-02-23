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DHA YURT - Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yangın

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nın çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 asker, duman etkilendi

23 Şubat 2018 03:43

ADANA\'nın Kozan ilçesindeki Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde çıkan yangında 8 asker, duman etkilendi. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Yangın, akşam saatlerinde Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın çamaşırhanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çamaşır makinesinin alev alması sonucu başlayan yangın, askerler tarafından söndürüldü. Yangın sırasında çamaşırhanenin yan tarafında bulunan yatakhanedeki askerler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 asker ise çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ambulansların hastaneye gelişi
- Askerlerin ambulanstan inişi
- Askerlerin ayakta hastaneye girişi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ / KOZAN(Adana),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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