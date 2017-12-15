DHA YURT - Köydeki yangında 3 çocuk öldü (4)

3’ÜNCÜ ÇOCUĞUNDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

NİKSAR’a bağlı Büyükyurt Köyünde meydana gelen yangın sonrası başlatılan arama çalışmalarında 3’üncü çocuğun da cesedine de ulaşıldı. İki katlı ahşap evde öğlen saatlerinde başlayan yangında ev tamamen yanarak çöktü. 3 çocuğun bulunduğu evin enkazında Jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. İlk olarak Berilsu ve Aleyna Şahin’in cesetlerine ulaşıldı. 6 yaşındaki Berkay Şahin’in cansız bedeni yaklaşık 4 saat süren aramaların ardından ekipler tarafından yangından korunmak için saklandığı merdiven boşluğunda bulundu.

Daha önce cansız bedenlerine ulaşılan Berilsu ve Aleyna Şahin’in cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı tabuta konularak otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

Yangın evinin genel görüntüsü ,

arama çalışması,

aynı ceset torbasına konularak Berilsu ve Aleyna’nın cesetlerinin taşınması,

berkayın cesedi bulunması ve cenaze aracına konulması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / (NİKSAR) TOKAT (DHA)

============================================