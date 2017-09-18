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DHA YURT - Köpeğine tekme atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak (2)

KÖPEĞE TEKME ATAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, kaldırımda yatan köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarınca görüntülenen Naim Y

18 Eylül 2017 07:23

KÖPEĞE TEKME ATAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatan köpeğe tekme attığı güvenlik kameralarınca görüntülenen Naim Y., köpeğin sahibi Remzican Akansu\'nun şikayetçi olması üzerine, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlenen Şüpheli Naim Y.\'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. 

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Haber: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA(İzmir),(DHA)

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