T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Köpeği arabaya bağlayıp sürükledi

ADANA'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti

02 Şubat 2018 05:44

ADANA\'da kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün, otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 01 CKE 35 plakalı otomobil sürücüsü köpeği aracının arkasına bağlayarak sürüklediği görüldü. 10 saniyelik görüntüyü izleyenler, kimliği belirsiz otomobil sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, yaptıkları yorumlarda aracın plakasından sürücünün bulunup, cezanlandırılmasını istedi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
- Köpeğin otomobil arkasında sürüklenmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANASosyalCKEVatandaşlarGörüntü Dökümü KöpeğinKamera ADANADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24