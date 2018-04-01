T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü /EK

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA'YA GETİRİLDİ  Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan  ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut'un (24), cenazesi askeri

01 Nisan 2018 22:02

ŞEHİT CENAZESİ, KONYA\'YA GETİRİLDİ 

Siirt\'te PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, saldırıda yaralanan  ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Emre Dut\'un (24), cenazesi askeri uçakla Konya\'ya getirildi. Oğullarının yaralı olduğunu haberi alıp Siirt\'e giden annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut\'ta aynı uçakla geldi. Şehit Dut\'un cenazesini Konya Havalimanında kent protokolü, askerler ve yakınları karşıladı.  Uçaktan alınan Dut\'un cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ardından kortej eşliğinde memleketi Ereğli ilçesine götürüldü. Şehit Dut\'un cenazesinin yarın öğle namazından sonra Ulu Camii\'nde yapılacak dini ve askeri törenin ardından Ereğli Şehitliği\'ne defnedileceği belirtildi. 

Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Protokol ve yakınlarından detay
- Askeri uçaktan detay 
- Cenazenin indirilmesi 
- Omuzlarda taşınması 
- Ailesinden detay
- Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZESİ KONYA GETİRİLDİ  Siirt PKKUzmanDutKonyaOğullarınınSiirtMuhsineMustafa DutKonya HavalimanındaArdındanEreğliUlu CamiiDökümü ProtokolAskeriCenazeninOmuzlardaAilesindenGenelKameraAKKAYA Hasan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24