DHA YURT - Konya'ya şehit ateşi düştü

Diyarbakır\'ın kırsal kesiminde, PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda mayına basması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık\'ın (28), memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer, manavlık yapan baba Fatih Ufacık\'ı, iş yerinden eve çağrıldıktan sonra oğlu Ümmet Ufacık\'ın şehit düştüğü haberini verdi. Anne Tülay Ufacık\'ın da tarlara çalışması üzerine, komşusu telefonla arayıp, Antalya\'dan misafirlerinin geldiğini söyledi, buna inanmayan anne Ufacık\'ın kaza olup olmadığını sordu. Henüz anne Ufacık\'a oğlunun şehit düştüğü haberinin verilmediği ve eve getirildikten sonra acı haberin verileceği öğrenildi.

Bekar olan şehit Ümmet Ufacık\'ın, cenazesinin yarın Akşehir\'de defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şehit evinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA,(DHA)