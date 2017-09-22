DHA YURT - Konya'ya 2'nci şehit ateşi düştü(2)

ŞEHİT ANNESİ: YAVRUMA 2 SENEDİR HASRETİM

Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi Esendere mevkiinde, PKK\'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 42 yaşındaki Ulaştırma Uzman Çavuş Halim Ünal\'ın annesi Sebahat Ünal\'a, acı haberin komşusunun gelini hasta diyerek, hastaneye götürülmek istenerek verilmeye çalışıldı. Oğlunun şehit haberinin kendisine nasıl verilmeye çalıştığını anlatan ve eşi Osman Ünal vefat ettiği için yalnız yaşayan Sebahat Ünal, \" Görevliler gelmiş komşuyu kaldırmışlar. Komşu geldi, gece saat 03.30 sıralarında \"Benim gelin çok hasta yanında gider misin hastaneye\" dedi. Bende gideyim dedim arkadaş olarak. Kalkıp giyindim dışarı çıktım kapının önü asker dolu. Allah\'ım bu askerin ne işi var burada, dedim. Sonra bana, \" Teyze senin oğlun kaza yapmış\" dediler. Kazaya bu kadar asker gelmez, dedim. Sonra hastaneye götürdüler beni. Orada söylediler bana, iğne vurdular.\"

Oğluna 2 yıldır hasret kaldığını belirten Sebahat Ünal, \"Yavruma 2 senedir hasrettim. Ne sesini duydum, ne yüzünü gördüm. Bomba koymuşlar gideceği yola. Oğlum da askeriyenin aracını sürüyormuş. Üstünden geçince patlamış. Ankara\'dan ev aldı, oraya yerleşmişti, 2 çocuğu vardı. Bağrıma kor ateşler koyup gitti yavrum.\" dedi.

Şehidin evi ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken Akşehir Belediyesi tarafından da taziye çadırı kuruldu. Her ihtimale karşı112 Acil Servis ekipleri baba ocağında hazır bekletilirken şehidin annesini ise komşuları teselli etti.

Şehit Ünal\'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde düzenlenecek askeri ve dini törenle defnedilecek.

Görüntü Dökümü

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- Şehit annesi röp.

- Şehit evinin dışından detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ (AKŞEHİR) / KONYA (DHA)

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