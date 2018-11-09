DHA YURT - Konya'da uçak restoran-kafede yangın (2)

UÇAK RESTORANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KÜLE DÖNDÜ

Konya\'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Uçağın büyük bölümü küle dönerken, restoran ve kafe kapalı olduğu için şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ve hasar tespitinin yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Soğutma çalışması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA)