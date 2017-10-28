DHA YURT - Koltuk döşeme atölyesi kül oldu

İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'ndeki bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, işyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, 2 araçta maddi hasar oluştu. Dumanlardan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak\'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle maddi oluştu. Alevlerin sıçradığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan Müesser Dedeoğlu (80) ile Filiz Belen (46) dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- Ekiplerin çaışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)