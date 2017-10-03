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DHA YURT - Kocasının birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde S

03 Ekim 2017 09:29

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde S.Ö., kocasının birlikte alkol aldığı arkadaşı Ş.İ.\'yi bıçakla yaraladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kırcali Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.İ.(47) ile arkadaşı A.Ö.(55) Santral Garaj Mahallesi\'nde bir mekanda alkol aldı. Gece saatlerinde mekandan çıkan Ş.İ., A.Ö.\'nün karısı S.Ö.\'yü arayarak kendilerine kahve yapmasını, eve geleceklerini söyledi. A.Ö., eve geldiğinde karısı S.Ö.\'yü mutfağa çekerek, \'\'Sizin Ş.İ. ile ilişkiniz varmış, bana bunu kendisi söyledi\'\' dedi. Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen S.Ö., mutfaktan aldığı bıçak ile salonda oturan Ş.İ.\'yi karnından bıçakladı. S.Ö., yaralı halde evden çıkmaya çalışan Ş.İ.\'nin kafasına da taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.İ.\'yi Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. S.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, kullandığı bıçak ile teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralıdan görüntüler
Olay yerinden görüntüler

SÜRE: 1 dakika 30 saniye - BOYUT: 111 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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