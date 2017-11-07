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DHA YURT - Kız yurdundaki 'Samara' korkusunda 3 şüpheli ifade verdi (3)

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLERDE KORKMUŞ Karaman'da, Nefise Sultan Kız Yurdu'nda öğrencileri korkutmaya çalışan 3 öğrencinin, polise verdiği ilk ifadesinde, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin panikle

07 Kasım 2017 20:54

ŞAKA YAPAN ÖĞRENCİLERDE KORKMUŞ

Karaman\'da, Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencileri korkutmaya çalışan 3 öğrencinin, polise verdiği ilk ifadesinde, makyaj malzemesiyle yüzlerini boyayıp yurttaki öğrencileri korkutmaya çalıştıklarını, öğrencilerin paniklemesi üzerine şakayı bıraktıklarını söyledi. Şaka yapmayı bıraktıktan sonra kendileri de korkmaya başladığını ileri süren 3 öğrencinin oda kapasına masa koyup uyumaya çalıştıklarını iddia ettikleri öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan 3 öğrencinin, sadece yüzlerini boyayıp şaka yaptıklarını odaları bırakılan notları ve işaretleri kendileri yapmadıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Polis,  diğer öğrencilerin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdüyor. Yurttaki kızların panik anı ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntü Dökümü :
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- Öğrencilerin panik anı 

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Haber: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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