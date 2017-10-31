DHA YURT - Kırgız kadını döven polis tahliye edildi

Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde Kırgız 40 yaşındaki Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdüğü iddiasıyla tutuklanan polis memuru İ.K., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

Alanya\'da 3 Ekim\'de devriye görevi yapan polis memurları İ.K. ile İ.U. hakkında, Türkmenbaşı Caddesi\'nde Kırgısiztanlı Ronakhan Arıpova\'yı cop ve tekmelerle dövdükleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın ardından açığa alınan polis memurlarından İ.K. tutuklanırken, İ.U. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İki polis memuru hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alanya 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ilk duruşması 9 Kasım\'da görülecek dava öncesi tutuklu polis memuru İ.K., tahliye edildi.

AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Avukatının üst mahkeme olan Alanya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne yaptığı itiraz kabul edildi. Tahliyeye ilişkin mahkeme kararında, \"Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, verilmesi muhtemel ceza miktarı ile tutukluluk süresinin orantılı olması gerektiği yönündeki ilke, tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumu birlikte değerlendirildiği sanığın tutukluluk halinin devamı kararının CMK\'nın 100 ve devamı maddelerine uygun olmadığı görüldüğünden itirazın kabulüne ve sanığın tahliyesine hükmedildi\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Rahokhan Arıpova görüntüsü

- Darp anları

- Avukat Müge Gezginci\'nin konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)