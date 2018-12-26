DHA YURT - KINIK VE BERGAMA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İZMİR\'in Bergama ve Kınık ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle kırsalda yer alan mahallelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışının yüksek kesimlerde başlamasıyla Kaymakamlık izniyle ilçe merkezinde kırsal mahallelerden taşımalı sistemle gelen ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencileri izinli sayıp mahallelerine gönderdi.

Kınık ilçesinde ise Kırsal Kodukburnu mahallesinden ilçe merkezinde taşımalı olarak eğitim gören 4 öğrenci, servis aracının dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle Kodukburnu Mahallesi\'ne gidememesi üzerine, öğrenciler komşu mahalle olan Mustaklar Mahallesi\'ndeki akrabalarına teslim edildi. Öğrenciler, Kınık Belediyesi ekiplerinin yolu açmasıyla evlerine giderken, yarın(Çarşamba) için Bergama ve Kınık ilçelerinde taşımalı öğrenciler için şu ana kadar tatil kararı alınmadı. Kar yağışının gece de sürmesi ve ulaşımda aksamalara karşı taşımalı eğitime ara verilmesinin sabah tekrar gözden geçirilip muhtarlıklara bilgi verileceği öğrenildi.

Kınık ilçesinin kırsal Örtülü, Kodukburnu, Yaylaköy, Karadere, Arpadere Kalemköy, Çanköy, Arpaseki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yolların ulaşıma kapanmaması için Kınık Belediyesi, ekipleri ve 3 iş makinası ile 2 tuzlama aracını harekete geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kar temizleme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),(DHA)