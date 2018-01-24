DHA YURT - KİLİS'E İKİ ROKET DÜŞTÜ:  1 ÖLÜ, 1'İ AĞIR 12 YARALI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15\'te Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40\'ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne düşüp patladı.

Roketlerden ilki Çalık Camisi\'nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56\'da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi, camiden çıktıkları sırada yaralandı.

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı. Patlayan roketle kubbesi açılan cami, harabeye döndü.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40\'ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4\'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek, \"Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2\'sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi\'ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4\'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var\" dedi.

Vali Tekinarslan\'ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1\'i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından roketlerin ateşlendiği bölge, güvenlik güçlerince tespit edilerek, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

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Haber: Kilis (DHA)