DHA YURT - Kilis ve Hatay'a roket düştü

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket düştü.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA DOMBRALI DESTEK

Suriye\'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisi binasının duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.

BURSEYA DAĞI\'NDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen duruyor.



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HABER: KİLİS,(DHA)

