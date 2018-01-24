T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı

24 Ocak 2018 23:57

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2\'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Haber: Kilis (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kilis ValiliğiCamisiAçıklamadaPKKKCKPYDYPGSuriyeAfrinRoketlerdenAkşamTürkSuriyeliHayatınıAllahtanKilis DHA GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24