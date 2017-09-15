DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın tek gündemi var o da benim (4) 

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KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİLER TOPLUMU GERİYOR CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında Susurluk ilçesindeki Göbel Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi

15 Eylül 2017 00:19

KILIÇDAROĞLU: SİYASETÇİLER TOPLUMU GERİYOR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında Susurluk ilçesindeki Göbel Mahallesinde vatandaşlarla biraraya geldi. Siyasete değinmeyeceğini ve vatandaşları dinlemeye geldiğini dile belirten Kılıçdaroğlu, \"Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Tabiatı, havası, insanı güzel, bir kötü tarafı var, siyasetçiler. Neden şikayetçiyim? Toplumu çok geriyorlar, germemek lazım. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz, Herkesin farklı düşüncesi olabilir, aynı vatanda yaşıyorsak biraz kavgadan, gerginlikten uzak durmak lazım. Aklı herşeyin önüne çıkarmak lazım\" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, \"Herşeyi ben bilirim demek yanlıştır\" ifadesini kullanarak, \"Bu karşıdakilerin hiçbirşey bilmiyor anlamına gelir. Çok şükür hepimzin aklı var. Evde bir karar alırken bile eşimize soruyoruz doğru mu yanlış mı diye, demokrasinin varlık nedeni budur\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca üreticinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.
\"ADALET İÇİN YÜRÜDÜM\"
Dünyanın düzeninin adalet üzerine kurulduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, \"Adalet olmazsa insanlık olmaz. Adaleti savunduğum için yürüdüm, yürümek güzel birşey, hepiniz için yürüyorum. Garibanın oğlu askere gidiyor da benim oğlum niye gitmesin? Dolayısıyla sizden birisiyim, halktan kopuk değiliz. Aynı dertleri yaşadık, sizden sadece birşey istiyorum, seçim zamanı geldiğinde bana yetki verin. 4 yıl içinde pekçok sorununuzu, 5 yıl içinde ise hepsini çözeceğiz. Bunun için elimden geleni yapacağım\" diye konuştu. Göbel Mahallesinde vatandaşların sorunlarını da dinleyen Kemal Kılıçdaroğlu, gelen şikayetleri danışmanlarına not aldırarak, Balıkesir programına devam etti.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kılıçdaroğlu\'nun gelişinden detaylar,
-Vatandaşlar ile selamlaşması
-Konuşması

Haber: Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/SUSURLUK(BALIKESİR), (DHA)
SÜRE: 6DK 15 SN BOYUT: 700 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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