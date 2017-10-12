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DHA YURT - Kılıçdaroğlu: Bir insan haddini bilmeli makamı yukarıda olabilir. Önce ağzından çıkanı bilecek (1) 

"KAVGALI BİR TÜRKİYE UMUT YARATMAZ  HERKESLE KAVGALI BİR TÜRKİYE OLMAZ"  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  "Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit'in yaşlılığını, hastalığını bir anlamda istismar ederek milliyetçiliğini sorguluyor

12 Ekim 2017 21:21

\"KAVGALI BİR TÜRKİYE UMUT YARATMAZ  HERKESLE KAVGALI BİR TÜRKİYE OLMAZ\" 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  \"Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit\'in yaşlılığını, hastalığını bir anlamda istismar ederek milliyetçiliğini sorguluyor. Dinlerken üzüldüm bu insan bu hale nasıl geldi diye. Ecevit, milliyetçiliği Akdeniz\'in sularına Kıbrıs\'ın 5 Parmak Dağları\'na yazdırmış bir adamdır. Sen kim oluyorsun da Ecevit\'in milliyetçiliğini sorgulayabiliyorsun? Bir insan haddini bilmeli makamı yukarıda olabilir. Önce ağzından çıkanı bilecek. Yoksa karşıma gelecek\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli\'de konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Herkesle kavgalı bir Türkiye umut yaratmaz. Herkesle kavgalı bir Türkiye olmaz. Türkiye\'yi dünyada saygılı kılan bir kişi var onun adı; Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Herkesle barış huzur içinde olmalıyız. Hiçbir ülkeyi dost veya düşman diye ayırmayacağız. Öncelikle kendi ülkemizin çıkarlarını düşüneceğiz\" dedi. 

\"BİR İNSAN HADDİNİ BİLMELİ MAKAMI YUKARIDA OLABİLİR ÖNCE AĞZINDAN ÇIKANI BİLECEK\" 
Kılıçdaroğlu, \"Bugün adamın birisi kalkmış Ecevit\'in yaşlılığını, hastalığını bir anlamda istismar ederek milliyetçiliğini sorguluyor. Dinlerken üzüldüm bu insan bu hale nasıl geldi diye. Ecevit\'in milliyetçiliği Akdeniz\'in sularına Kıbrıs\'ın 5 Parmak Dağları\'na yazdırmış bir adamdır. Sen kim oluyorsun da Ecevit\'in milliyetçiliğini sorgulayabiliyorsun? Bir insan haddini bilmeli makamı yukarıda olabilir. Önce ağzından çıkanı bilecek. Yoksa karşıma gelecek. Gelmez. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için güçlüyüz. O nedenle adam gibi yeri geldiğinde meydan okuyoruz. Valileri toplamış anlatıyorsun Ecevit şöyle böyle yaptı diye. Ecevit bu ülke için çok güzel şeyler yaptı. Sen eğer milliyetçiysen Ege\'de ki adalarımızı Yunanistan işgal etti. Senin sesin bile çıkmadı. Biz söylüyoruz çünkü biz Kuvay-i Milliyeciyiz\" diye konuştu. 

Görüntü dökümü
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-Kılıçdaroğlu\'nun açıklaması 
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Haber: DENİZLİ,(DHA) 

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