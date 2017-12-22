DHA YURT - Keşan'da kar yağışı, Korudağ mevkiinde etkili oldu

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Keşan-Gelibolu karayolundaki Korudağ mevkiinde etkili oldu.

Keşan\'da hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı Keşan-Gelibolu karayolundaki Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazaların önlenmesi için denetimlerini arttırdı. Keşan ve Gelibolu ilçelerine bağlı Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıkları bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Araç üzerine yağar kar

-Kara atılan tarih

-Karda yürüyen vatandaşlar

-Kar yağan alanlar

-Detaylar

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Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

