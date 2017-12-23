DHA YURT - Keşan'da kar yağışı /EK

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TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiindeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor

23 Aralık 2017 00:24

TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Edirne\'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiindeki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Keşan\'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor. TIR\'ların yolda kayması nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırırken Keşan ve Gelibolu Karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Karda bekleyen araçlar
-Yol ve kar yağışı
-Detaylar

(SÜRE: 01.12 - BOYUT: 74 MB)
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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