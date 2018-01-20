DHA YURT - Kaza anı araç kamerasına yansıdı

BURSA\'da Murat Kılınboz\'ın kullandığı otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra defalarca takla atarak durabildi. Kaza anı karşı yönden gelen başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada sürücü Murat Kılınboz hayatını kaybederken yanında bulunan Hatice Yeliz S. İle Yağmur S. hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde meydana geldi. 34 KY 7122 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 47 yaşındaki sürücü Murat Kılınboz, Acemler Kavşağından gelip Nilüfer yönüne dönmek istediği sırada aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak taklalar atıp yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Karşı yönden gelmekte olan bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada otomobil sürücüsü polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın içinde bulunan hafif yaralanan Hatice Yeliz S. (41) ve 18 yaşındaki Yağmur S.\'yi aracın içinden çıkarıp yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Kılınboz\'un aracın sürüklendiği sırada kafasını tavana çarpması sonucu boynunun parçalandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Murat Kılınboz\'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç kamerasından kaza anı

Kaza yerinde polis ekiplerinin inceleme yapması

İtfaiye ve Sağlık ekiplerinin görüntüsü

Hurda yığını haline dönen aracın görüntüsü

Detaylar

Ölen Murat Kılınboz fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR / BURSA,(DHA)