DHA YURT - Kayseri'de 15 şehit yıldönümlerinde anıldı

KAYSERİ\'de, geçen yıl 17 Aralık\'ta bombalı terör saldırısı sonucu şehit olan 15 asker, olayın yaşandığı durak önünde yıldönümü nedeniyle anıldı.

Kayseri\'de geçtiğimiz yıl 17 Aralık\'ta çarşı iznine çıkan 1\'inci Komando Tugayı askerlerini taşıyan otobüse Talas Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında bombalı araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Şehit askerler olayın yıldönümünde yine aynı olayda gazi olan askerler tarafından anıldı. Yaşanan olayda gazi olan Hakan Şimşek, \"Bizler geçen yıl bu zamanlarda vatani görevimizi yapmakta iken, çarşı iznine çıkarken sivil kıyafetlerle hem de silahsız dağda, bayırda karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen kalleşler alçakça bir bomba patlatarak 15 askerimizi şehit ettiler. Kardeşlerimiz peygamberlik mertebesinden sonra olan şehitlik mertebesine yükseldiler. Bize siper olan şehitlerimizi anmak için buraya geldik. Buraya gelmemizde bize yardımcı olan Kayseri halkına teşekkür ederiz. Bizler gaziler olarak yıllar geçse de bu olayın unutulmamasını istiyoruz. Bizi en çok inciten unutulmak olacaktır. Unutulmamak içinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizler hain saldırı sonucu yaralanan, şehit olan bu vatana malolmuş insanlarız. Kalleşleri sevindirmeyeceğiz. Her zaman dik duracağız, boynumuzu bükmeyeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından olayda şehit olan Mesut Yaşar\'ın 11 yaşındaki kız kardeşi Merve Yaşar şiir okudu.

NİZAM-I ALEM GENÇLİK MERKEZİ ÜYELERİ ŞEHİTLERİ ANDI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler de 15 şehidi olayın yaşandığı durakta andı. ERÜ Nizam- Alem Gençlik Merkezi üyesi yaklaşık 100 öğrenci 15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu Şehit Komandolar Durağına geldi. Türk bayrağı açan gençler şehitleri andı. Duaların okunmasının ardından öğrenciler dağıldı.

PARS CHOPPER MOTOSİKLET KULÜBÜ ŞEHİTLERİ ANDI

Kayseri Pars Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri 15 şehidin yaşandığı durakta anma programı düzenledi.

15 askerin şehit, 54 askerin de gazi olduğu olayda, Kayseri Pars Chopper Motosiklet Kulübü yıldönümü nedeniyle Şehit Komandolar Durağına geldi. Motosikletlerini olayın yaşandığı alana bırakan kulüp üyeleri dua ettikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olayın yaşandığı duraktan görüntü

-Anma etkinliklerine katılan gruplardan görüntü

-Gazi Hakan Şimşek\'in konuşması

-Merve Yaşar\'ın şiir okuması

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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