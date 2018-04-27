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DHA YURT - Kayalıklara sürüklenen yaralı, TSK'ya ait helikopterle kurtarıldı

MALATYA'nın Doğanşehir İlçesi'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı

27 Nisan 2018 02:31

MALATYA\'nın Doğanşehir İlçesi\'nde dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanarak yaralanan kişi, helikopterle kurtarıldı. 

Olay, dün öğle saatlerinde Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi dağlık bölgede dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı. Sarp ve kayalık bölgveye karadan ulaşmanın uzun zaman alacağı göz önünde bulundurularak, olay yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı helikopter sevk edildi. Askerler tarafından yaralı kurtarılan kişi, helikoptere taşındı. Hastaneye ulaştırılan ve tedavisine başlanan yaralının kurtarılma anı helikopter kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Görevlinin helikopterden yaralının yanına inişi
- Görevlinin yaralıya müdahalesi
- Yaralının sedyeye konuluşu
- Yaralının sedyeyle helikoptere çekilmesi

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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