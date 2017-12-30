DHA YURT -  KAYAK MERKEZLERİ TATİLCİLERLE DOLDU

Uludağ\'da yılbaşı ve hafta sonu yoğunluğu

KIŞ Turizminin göz bebeği Uludağ\'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ\'da, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartıyor.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ\'da haftasonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ\'daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Uludağ\'da kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü. Hem haftasonu tatilini hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Pistlerden görüntüler

Telesiyejlerden görüntüler

Uludağ\'dan görüntüler

Kayak yapanlardan görüntüler

Düşenlerden görüntüler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-

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Kartalkaya tatilcilerle doldu



BOLU\'nun kayak merkezi Kartalkaya\'da oteller, yılbaşı gecesi için doldu.

Köroğlu Dağları\'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya\'da yılbaşı tatili nedeniyle doldu. Müşterilerine yılbaşını da kapsayan paketler sunan otellerin doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kayak merkezinde yılbaşını geçirecek tatilciler için oteller özel programlar hazırladı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek girecek. Yılbaşını Kartalkaya\'da geçirmek isteyenler için kayak merkezindeki otellerdeki 2 kişilik oda ücretleri 900 TL ile 3500 TL arasında değişiyor.

Yılbaşı tatilini hafta sonu tatiliyle birleştirmek isteyenler Kartalkaya\'ya akın etti. Tatilciler pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Kartalkaya yolunda ise bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar güzergah üzerinde zincir satan vatandaşlardan aldıkları zincirleri taktıktan sonra yollarına devam etti.

Grand Kartal ve Gazelle Otel Genel Müdürü Emir Aras, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 95 oranında dolduğunu belirterek, \"Yılbaşıyla birlikte yeni sezona tam olarak girmiş bulunmaktayız. Otelimiz yaklaşık 3 hafta önce doldu. İnsanların bu sene kış turizmine ciddi bir ilgisi var. Sömestr için de şimdiden otelimiz yüzde 70 oranında doldu\" dedi.

Aras, yılbaşı gecesi tatilciler için özel olarak yaptıkları hazırlıklarla unutulmaz bir gece geçirmelerini sağlayacaklarını ifade ederek, \"Yılbaşı gecesi hem otel içerisinde hem otel dışında etkinlikler olacak. Dışarıda büyük bir ateş yakacağız ve çok güzel bir sahne kuracağız. Havai fişek gösterileri eşliğinde kestane ikramlarımız olacak. Misafirlerimiz yeni yıla kar altında girecekler\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolda kalanlar

-Kayak yapanlar

-Tatilcilerle röportaj

-Otel müdürü ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Kartepe\'ye yılbaşı akını

KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezinde pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.

İstanbul\'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe kayak merkezi hafta sonu yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını geçirmek için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler doldu. Pistlerde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, yılbaşı nedeniyle otelin doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, \"Yılbaşı bu sene gayet iyi geçiyor. Yaklaşık 1 ay öncesinden otel tamamen doldu. Gayet güzel bir programımız var. Pistlerimiz açık şu anda. Kar ve kayaklarımız devam ediyor. Gece saat 02.00\'a kadar süren bir eğlence mevcut. Genelde günübirlikçiler burada kalanlara oranla daha fazla ama otel dolu olduğu için, özellikle hafta sonları eşit sayıda diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günü çok yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. O kar da bizi Mart ayına kadar götürecektir\" dedi.

Yılbaşını geçirmek için İstanbul\'dan Kartepe\'ye geldiklerini söyleyen Ayten Ertuğrul, \"Ailece yılbaşına geçirmek için Kartepe\'ye geldik. Şuanda istediğimiz kar seviyesini göremedik ama yine karla kaplı. Yılbaşı sonrasında buradan ayrılacağız\" diye konuştu.

Kartepe\'ye kayak yapmak için geldiklerini belirten Rabia Erkoç, \"Yılbaşı tatili için Kartepe\'ye geldik. Kayak yapıyoruz ve çok eğlenceli. Kar yağarsa daha da çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Yılbaşı nedeniyle de çok kalabalık. Güzel bir yılbaşı geçireceğimizi düşünüyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayak pistlerinde kayak yapanlar

-Kayak yapanlarla röp

-Otel Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal ile röp

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-KARTEPE- (DHA)

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