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DHA YURT - KASTAMONU'DA KÖYDE ÇIKAN YANGINDA 5 EV KÜL OLDU

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

23 Haziran 2018 23:53

KASTAMONU\'nun Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç köyü Söğüşler Mahallesi\'nde Nuri Özkan\'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek İsmail Özkan, Mustafa Özkan ve Süleyman Özkan ile Nuri Mısır\'ın da evlerine sıçradı. İhbar üzerine Azdavay ve Daday belediyelerinin itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye tarafından soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu kamerası)
- Söndürme çalışmaları
- Alevlerin sıçradığı evler
- Genel ve detay

Gürkan YILMAZ/AZDAVAY (Kastamonu), (DHA)-

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