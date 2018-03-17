DHA YURT - Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan kaza kamerada

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı\'ya dönen Ömer Y.\'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu\'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen Birol Gündoğdu\'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu\'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yeri

-Yerdeki cesetten görüntü

-Aracın sürücüsü Ömer Y.ye alkol testi

-Ömer Y.\'nin eşinin olayı anlatması

-Kazaya karışan otomobil

-Birol Gündoğdu’nun ayağından çıkan ayakkabıları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)