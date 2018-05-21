DHA YURT - Karayolundaki göçük otomobili yuttu

Erzurum\'da sağanak yağış nedeniyle Çaykara Caddesi\'ndeki karayolunda göçük meydana geldi. Oluşan dev çukurun içerisine düşen park halindeki otomobil gözden kayboldu.

Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından saat 15.30 sıralarında aniden bastıran yağmur hayatı felçe uğrattı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Çaykara Caddesi\'nde yoğun yağış nedeniyle karayolunda göçük oluştu. Göçük nedeniyle park halindeki bir otomobil oluşan dev çukurun içerisine düştü. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Git gide büyüyen çukur nedeniyle araç, bir anda gözden kayboldu. İtfaiye ve polis ekipleri, yolu güvenlik şeridine alıp trafiğe kapattı. Diğer park halindeki araçların da açılan çukur içerine düşmemesi için polis anons yaptı. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise bu anları cep telefonları kaydetmek isterken polise zor anlar yaşattı. Göçük anında otomobil içerisinde birinin olmaması olası bir faciayı önledi. Oluşan dev çukurun büyümesi çevredeki binaları da tehdit etti. Sele neden olan yağış nedeniyle vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar dizlerine kadar suya battı.Öte yandan eteoroloji, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan\'da sağanak yağış ve dolu nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.

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Haber:Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)

