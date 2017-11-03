DHA YURT - Karaman'da plastik fabrikasında yangın (2) 

KARAMAN\'da saat 22.00 sıralarında bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiye eri ve 30 araçla müdahale sürüyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edebilmesi için fabrikanın bazı bölümleri iş makinalarıyla yıkıldı. Zaman zaman depodaki hammadde varillerinde patlama sesleri duyuldu. Yangın ve patlamalar sırasında can kaybı yaşanmazken, yangının çıktığı fabrikanın yanındaki bisküvi fabrikasında çalışan 300 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.



Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürü İsa Kayhan, yangını kontrol altına aldıklarını belirterek, şunları söyledi: \'\'Karaman Belediyesi İtfaiye Ekipleri başta olmak üzere, çevre ilçe ve beldeler ile Konya\'dan itfaiye ekipleri takviye olarak geldi. Yaklaşık 30 itfaiye aracı ve 100 itfaiye eriyle yangına müdahale ettik. İlk amacımız, LPG tanklarının bulunduğu bölgeydi. Bir itfaiye aracımızı sadece LPG tanklarını soğutması için görevlendirdik. Yangının çıkış sebebini söyleyebilmek için çok erken. Detaylı incelemeyi yapıp öğreneceğiz.\'\'

Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ak Partili Ertuğrul Çalışkan, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayrak da olay yerinde gelip incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol alma çalışması sürüyor.



Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- İtfaiye araçlarından detay

- Fabrikadan detay

- İtfaiye Müdürü İsa Kayhan röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)