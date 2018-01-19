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DHA YURT - Karadeniz'de fırtına İnebolu'yu vurdu

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde dün geceden itibaren başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

19 Ocak 2018 15:57

KASTAMONU\'nun İnebolu ilçesinde dün geceden itibaren başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahildeki turizm tesislerinde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Bölgesi’nde fırtına uyarılarının ardından ilçe merkezinde gece yarısı başlayan şiddetli fırtına sabaha kadar etkisini sürdürdü. İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre 10 bofor/tam fırtına seviyesinde saatte 87,5 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Yer yer 5 metreyi aşan dalgalar Zaferyolu Caddesi ve İsmetpaşa Caddelerini savaş alanına çevirdi. Cadde üzerindeki yollar dalgaların taşıdığı taş, odun ve çöplerle doldu. Karayolları 15’nci Şube Şefliği ekipleri gece boyunca yolları temizlemek için çalıştı. Yola kadar ulaşan dev dalgalar nedeniyle zaman zaman ulaşım aksadı.
TURİZM İŞLETMELERİ DALGALARA DAYANAMADI
Gece boyunca süren şiddetli fırtına ve dev dalgaların yol açtığı hasar sabah saatlerinde gün yüzüne çıktı. İsmetpaşa Caddesi Boyranaltı Mevkiinde sahil hattında bulunan turizm işletmeleri büyük zarar gördü. Dev dalgalara boyun eğen kafeterya ve lokantalardan bazıları yıkıldı, bazılarıysa maddi hasarla atlattı. Ekipler temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.   

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ
_Fırtınanın neden olduğu sahil bölgesinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (KASTAMONU), (DHA) - 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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