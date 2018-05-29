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DHA YURT - Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşıma heyelan engeli

Giresun'un Espiye ilçesinde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapandı

29 Mayıs 2018 16:15

Giresun\'un Espiye ilçesinde, şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, tünel girişinde tek yönde ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Giresun\'da bugün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Giresun- Trabzon yolu Espiye ilçesi mevkisinde, aşırı yağışlarla birlikte oluşan heyelanla yola sürüklenen toprak yığınları, Karadeniz Sahil Yolu tünel girişinin tek yönde ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yolda araç kuyruğu oluşurken, ekipler de yol açma çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı. Yolun bazı kesimlerinde ise su birikintileri nedeniyle trafiği aksattı.

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Haber:Hakan KABAHASANOĞLU/ESPİYE (Giresun), (DHA)

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