DHA YURT - KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKAN SAĞLIKÇILAR KAZA YAPTI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

MUŞ\'ta sağlık sektöründe çalışan 4 arkadaşın Karadeniz gezisi faciayla sonuçlandı. Giresun\'un Tirebolu ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tirebolu ilçesi Doğancı köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki menfez duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Ömer Ozan (24), Yunus Emre Şakar (24), Serkan Yalova (25) ile Mustafa Aksoy (23) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma, Espiye ve Tirebolu Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalova yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Aksoy\'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KARADENİZ GEZİSİNE ÇIKMIŞLAR

Kazada yaşamını yitiren Ömer Ozan\'ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi\'nde sağlık memuru, Yunus Emre Şakar\'ın 112 Acil Servis İstasyonu\'nda acil tıp teknisyeni, Serkan Yalova\'nın ise Muş Devlet Hastanesi\'nde otomasyon görevlisi, ağır yaralı Mustafa Aksoy\'un da 112 Acil\'de acil tıp teknisyeni oldukları öğrenildi. Yıllık izne çıkan 4 sağlıkçı arkadaşın, gezi için Karadeniz\'e geldikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yeri detayları

- Aracın çekici ile alınması

- Vesikalıklar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA