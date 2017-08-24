DHA YURT - Karacabey’de korkutan balık ölümleri 

BALIKESİR sınırlarından gelerek Bursa’nın Karacabey İlçesi’nden geçen Canbolu Deresi\'nde yaşanan balık ölümleri, vatandaşların ve çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Canbolu Deresi’nde bu sabah erken saatlerinde balıkçıklar tarafından fark edilen kıyıya vurmuş balıkların ölüm sebebinin araştırılması istendi. Karacabeyli balıkçı Yusuf Kenar, çocukluğunda bu derenin suyunu içtiklerini, yıllarca burada balıkçılık yaptığını ve tuttuğu balıklar sayesinde iki çocuğunu okuttuğunu söyledi. Balık ölümlerine üzüldüğünü belirten Yusuf Kenar şöyle dedi: \"Dereye bu şekilde mi sahip çıkılıyor. Şuan elimde bulunan bu yayın balığının nesli buralarda tükeniyor. Son 4- 5 yıldır yüzümüzü güldüren şu yayın balığını gördükçe gözlerim yaşarıyor. Bana 2 oltaya ceza kesenler nerde? Çok rica ediyorum yetkililerden bu konuya bir çare bulsunlar. Sesimizi duysunlar artıkö dedi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü dereden su örnekleri alarak incelenmek üzere laboratuara gönderdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Balıkçıyla röp.

-Telef olan balıklar

-Detay görüntüler

Haber: Yasin KESKİN / KARACABEY(Bursa), (DHA)

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