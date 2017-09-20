DHA YURT - Karabük'te orman yangını

KARABÜK\'te Pirinçlik mevkisinde orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, akşam 18.00 sıralarında Karabük-Zonguldak yolu üzerinde Pirinçlik mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye etkipleriyle birlikte Karabük Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle yangın alanına ulaşmakta zorlandı. İş makineleri orman alanında yol açma çalışması yaparken, ekipler dağlık bölgenin diğer tarafında yangın yerine ulaşarak alevlere müdahele etti. Orman Genel Müdürlüğü\'ne ait yangın söndürme helikopteri de havadan çalışmalara destek verdi. Helikopter müdahalesi havanın kararmasıyla durduruldu. Karabük Valisi Kemal Çeber de yangın yerinde yetkililerden bilgi aldı. Açıklama yapan Çeber, arazi yapısı nedeniyle karadan müdahalenin güçlükle yapıldığını söyledi. Çeber şöyle konuştu: \"Sıkıntımız karadan müdahale çok mümkün değil, araçlar giremiyor. Arkadaşlar yol açmaya başladı. Dağın diğer tarafından müdahale ediliyor. Bütün kamu kurumlarının dozerlerini buraya yönlendirdik. Helikopter uçuşu müsait olduğunca uçacak. Yerleşim yerleri anlamında herhangi bir risk görülmüyor. Gelişme rüzgarın durumuna, arkadaşların karadan müdahale edebilme şansına göre değişir. Ama büyümeden arkadaşlar kontrol altına almaya gayret ediyor.\"Vali Çeber, Eflani İlçesi Karacapınar Köyü mevkisinde öğleden sonra başlayan yangında ise yaklaşık 20 dönüm meşelik alanın zarar gördüğünü söyledi. Vali Çevber, bu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Görüntü dökümü:

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-Orman yangını

-Ekiplerin çalışması

Süre:(03.06) Boyutu:(98 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)