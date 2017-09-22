DHA YURT - Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 4 ölü, 20 kayıp (2)

4 CESET VE KURTARILANLAR KIYIYA ÇIKARTILDI

38 MÜLTECİNİN KURTARILMA GÖRÜNTÜLERİ

Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 22, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 38 mülteci sağ olarak kurtarılarak Kefken\'de bulunan Kovanağzı Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Burada bulunan çok sayıdaki 112 acil ekibi, kurtarılanları sağlık kontrolünden geçirdi. Askerler boğularak ölen 4 kişinin cesedini de kıyıya çıkardı.

GENELKURMAY AÇIKLAMASI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

\"22 Eylül 2017 tarihinde saat 01:35’te Kefken/Kocaeli’nin 64 deniz mili kuzeyinde içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin yardım talebinde bulunması üzerine; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak arama kurtarma harekatı başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetine TCG Kilimli (Olay yeri koordinatörü) ve TCG Tuzla karakol gemileri ile 1 deniz karakol uçağı ve 2 Sikorsky SH-70 deniz helikopteri katılmaktadır. Bölgede kurtarılan pek çok kazazeden biri olan yaralı kız çocuğu ileri tıbbi müdahale maksadıyla helikopter tarafından bölgeden tahliye edilerek Kocaeli Cengiz Topel Hava Üssü’ne intikal ettirilmiş ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahil Güvenlik ceset ve kurtarılanları kıyıya getirmesi



Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA)

=============================================

