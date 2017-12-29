DHA YURT - Kahramanmaraş'ta kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ\'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Ökkeş Güler yönetimindeki 46 AB 347 plakalı otomobil, Kadir Gökırmak yönetimindeki 33 DK 530 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra servis yoluna geçip park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Tayyip Engizek (18) öldü, sürücüler Ökkeş Güler ve Kadir Gökırmak ile 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Kazada ölen Engizek\'in cesedi ise otopsi için morga kondu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

