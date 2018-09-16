DHA YURT - KAFEYE OTOMOBİL GİRDİ, 3 YARALI;  O ANLAR KAMERADA

ADANA’da kafeye giren otomobil, 3 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerindeki bir kafe zincirinin şubesinde meydana geldi. Kafenin ön kısmında bulunan alana sürücüsünün kimliği açıklanmayan otomobil hızla girdi. Müşteriler korkuyla kaçarken, masalarda oturanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralıları, hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvemlik kamerasında olay anı

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

