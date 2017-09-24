DHA YURT - Kafeteryada silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN\'da, bir kafeteryada karşılaşan iki grup arasında çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla yaralanan 37 yaşındaki Mahmut Meydan öldü, 27 yaşındaki Turgay Kırmızıgül ise yaralandı.

Olay, Hocaömer Mahallesi\'nde meydana gece saatlerinde meydana geldi. Gölebatmaz Caddesi\'ndeki bir kafeteryada karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Mahmut Meydan ve Turgay Kırmızıgül yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Meydan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Meydan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde delil toplayan polis kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polisin önlem alması

- Polisin delil araması

- Kavgada kullanılan tabanca

- Tabancadan çıkan kurşunların kovanları

- Olay yerine inceleme yapılması

- Acil servis

- Özel hareket polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN,(DHA)