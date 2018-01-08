DHA YURT - KAÇTIĞI KIZIN DAYISIYLA GÖRÜŞMEK İÇİN İŞ YERİNE GİDİP CİNAYET İŞLEMİŞ (EK)

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'SOLUNUM CİHAZINDAN AYIRDIK' Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd

08 Ocak 2018 16:45

\'SOLUNUM CİHAZINDAN AYIRDIK\'

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nesrin Gökben Beceren, hastanede tedavisi süren Rukiye Z.\'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Rukiye Z.\'ye isabet eden kurşunun sol göz üstünden girdiği ve sağ göz üzerinde durduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Beceren, halen içeride olan kurşunu çıkarmak için operasyon yapılacağını anlattı. Kurşunun beynin ön bölümünde hasar oluşturduğunu ve bunun ameliyatla giderildiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Beceren, \"Hastanın erken hastanemize getirilmesi ve zamanında ameliyata alınması sayesinde durumu iyiye gidiyor. Bu sabah solunum cihazından ayırdık ve tek başına solunum yapmaya başladı. Akşama doğru bilincinin yerine geleceğini düşünüyoruz. İki gün içerisinde de servise almayı planlıyoruz. Ancak yoğun bakımda kalan hastaların 72 saat hayati tehlikesinin devam ettiği gerçeğini de unutmamak gerekir\" dedi.
 

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