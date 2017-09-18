DHA YURT - Kaçak maden ocağında şüpheli ölüm

ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde kaçak maden ocağında çalışan 59 yaşındaki İşçi Ömer Yeşilyurt, hayatını kaybetti. Polis, maden işçisinin kaçak ocakta iş kazasından mı ya da başka bir sebepten mi öldüğünü belirlemek için soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiyle Atatürk Devlet Hastanesi Kilimli Semt Polikliniği\'ne gelen iki kişi, Ömer Yeşilyurt\'u bırakarak aynı araçla ayrıldı. Yeşilyurt\'un polikliniğe getirildiğinde ölmüş olduğunu tespit eden doktorlar, polise haber verdi. Polis, taksiyi bularak şoförünün ifadesine başvurdu. Yeşilyurt\'u, Damarlı Mahallesi\'ndeki kaçak maden ocağı önünden aldığını anlatan taksi şoförünün verdiği adrese giden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli ilk ifadesinde birlikte kaçak ocakta çalıştıkları Yeşilyurt\'un, yemek arasından sonra tekrar çalışmaya hazırlanırken bir anda yere yığıldığını ileri sürdü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, ocak sahibinin Yeşilyurt olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Savcısı, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yeşilyurt\'a yaptığı otopside zehirlenme bulgusuna rastlamadı. Yeşilyurt\'tan alınan örnekler, laboratuvara gönderildi. Yeşilyurt\'un kalp krizi sonucu mu yoksa ocakta geçirdiği iş kazası sonucu mu öldüğü otopsi raporuna göre netleşecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kilimli semt polikliniğinden görüntü

-Otopsinin yapıldığı hastaneden görüntü

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Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)